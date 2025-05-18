В России разработали новый способ борьбы с украинскими дронами

В России разработали новый способ борьбы с ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель» (ВО).

«Первый отечественный легкомоторный истребитель дронов Як-52Б2 вышел в свет», — говорится в публикации.

Как пишет «ВО», одно из российских опытно-конструкторских бюро провело модернизацию учебно-тренировочного самолета Як-52, сконструировав на его базе модификацию Як-52Б2 — самолет противодействия БПЛА. Как отмечает источник, в качестве основы будущей модели «истребителя дронов» был взят опыт создания легкого штурмовика Як-52Б, который использовался во времена Афганской войны.

По информации «ВО», модификация позволила улучшить грузоподъемность самолета, в результате чего он может нести полезную нагрузку по 90 килограмм под каждым крылом. В качестве полезной нагрузки используется радиолокационная станция кругового обзора, которая работает в вариантах воздух-воздух, воздух-земля и метеолокатора, а также средство огневого поражения, в настоящее время эту роль исполняет полуавтоматический карабин 12 калибра.

Среди прочего самолет получил бортовой компьютер, который формирует прицельную информацию. Кроме того, «истребитель дронов» получил современный пилотажно-навигационный комплекс, который позволяет выполнять полеты как в дневное, так и в ночное время, а также в сложных метеоусловиях.

До этого Forbes писал, что новейшая российская система радиоэлектронной борьбы может существенно изменить ход событий в зоне специальной военной операции. Речь идет о новой и более мощной «глушилке дронов» под названием Black Eye (в переводе с английского — Черный глаз). Украинский эксперт по беспилотникам Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» назвал эту систему опасной.

Ранее был представлен новый дрон DJI, преодолевающий расстояние до 41 км.