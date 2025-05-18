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Над двумя регионами России за ночь сбили семь украинских беспилотников

МО РФ: над Белгородской и Брянской областями за ночь сбили семь дронов
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, четыре дрона сбили над территорией Белгородской области и три — над Брянской.

Незадолго до этого оперштаб сообщал, что в Курской области семь раз за сутки включали оповещающую о ракетной опасности сирену. Согласно предоставленным данным, самый продолжительный период ракетной опасности длился 2,5 часа.

По информации оперштаба, он начался в 17:01 17 мая. В остальных случаях оповещение продолжалось несколько минут. Кроме того, один раз оперштаб заявил об угрозе атаки беспилотников на область.

16 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский FPV-дрон атаковал электроподстанцию в Рыльске. По его словам, удар вражеского дрона привел к незначительному повреждению трансформатора.

Ранее в России разработали новый способ борьбы с украинскими дронами.

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