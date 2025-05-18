Бойцы «Востока» уничтожили за сутки две гаубицы и 11 пунктов управления БЛЛА ВСУ

Бойцы российской группировки войск «Восток» за сутки уничтожили 11 пунктов управления беспилотной авиацией и две американские гаубицы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, пишет ТАСС.

Речь идет о гаубицах М777 и М198.

15 мая российские войска освободили село Торское на Краснолиманском направлении. Военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что ряд подразделений ВСУ потеряли до 70% личного состава после того, как Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль этот населенный пункт.

12 мая советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что российским подразделениям осталось преодолеть чуть больше одного километра до границы Днепропетровской области. По его словам, на этом фоне бойцы ВС РФ начали активно вытеснять украинские формирования из сел Богатырь и Алексеевка на Южно-Донецком направлении.

9 мая аналитики портала LostArmour рассказали, что с начала специальной военной операции на Украине потери украинской армии превысили 130 тысяч человек. По данным экспертов, итоговая цифра получилась в результате учета более 68,6 тыс. некрологов и почти 62 тыс. военных, которые перестали выходить на связь.

Ранее женевские эксперты допустили, что ряд военных ВСУ станут преступниками.