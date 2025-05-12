Кимаковский: ВС РФ осталось чуть больше километра до Днепропетровской области

Российским бойцам, принимающим участие в боевых действиях на территории Донецкой народной республики (ДНР), осталось преодолеть чуть больше одного километра до границы с Днепропетровской областью. Об этом в эфире Первого канала рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, солдатам Вооруженных сил РФ удалось взять под контроль крупный укрепленный район украинских формирований в селе Орехово. Также военнослужащие страны добились определенных успехов в районе города Красноармейска (украинское название — Покровск) и начали серьезное наступление со стороны поселка Александровка.

«До границы с Днепропетровской [областью] осталось чуть больше километра», — подчеркнул Кимаковский.

Он добавил, что после завершения майского перемирия подразделения ВС РФ приступили к активному вытеснению украинских войск из сел Алексеевка и Богатырь. Данные населенные пункты расположены на Южнодонецком направлении.

8 мая в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Троицкое в ДНР. Задачу выполнили бойцы группировки войск «Центр».

Ранее в четырех селах Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию жителей.