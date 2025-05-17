Часть украинских военных могут заняться преступной деятельностью, если властям страны не удастся реинтегрировать их в гражданское общество после окончания конфликта. Об этом говорится в докладе женевской НПО «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» (GITOC).

Согласно документу, если Украина не удовлетворит требования ветеранов, некоторые из них могут стать преступниками. Это может произойти из-за употребления психоактивных веществ, разочарования в гражданской жизни или желания применить свои навыки и получать доход в среде, напоминающей армейское братство.

Эксперты GITOC полагают, что украинские военные, продолжающие службу, могут быть вовлечены в преступную деятельность, поскольку употребление наркотиков среди них «является распространенным явлением».

GITOC (Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности) — это неправительственная организация, расположенная в Женеве. Ее основная задача — анализировать, отслеживать и бороться с транснациональной организованной преступностью. GITOC объединяет экспертов, ученых и политиков, чтобы разрабатывать стратегии и поддерживать международное сотрудничество в этой сфере.

Согласно другому докладу организации, после завершения конфликта на Украине возможно увеличение потока оружия в Европу, что может привести к росту уровня насилия в западных странах.

Ранее в Германии раскритиковали Мерца, пытающегося скрыть поставки оружия Украине.