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Названо минимально возможное число потерь ВСУ

LostArmour: потери личного состава ВСУ составляют минимум 130 тыс. бойцов
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Roman Chop/AP

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине потери украинской армии превысили 130 тысяч человек. Такие данные приводят аналитики портала LostArmour.

«Источником для этих данных являются открытые публикации в украинском сегменте сети интернет: новости, некрологи, награждения, поиск пропавших и тому подобное», — говорится в публикации.

Аналитики отметили, что итоговая цифра получилась в результате учета более 68,6 тыс. некрологов и почти 62 тыс. военных которые перестали выходить на связь.

LostArmour при этом уточняет, что полученная цифра является минимально возможной. Реальные потери украинской армии в зоне СВО могут быть еще выше.

Также портал привел данные о дезертирах в украинской армии — из рядов ВСУ с начала спецоперации сбежали 195 тысяч бойцов. Согласно информации из открытых источников, с начала конфликта на Украине завели порядка 43,7 тысячи уголовных дел по статье «Дезертирство». Еще 152,2 тысячи дел возбудили по статье «Самовольное оставление части».

В декабре начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов рассказал, что потери Вооруженных сил Украины с начала СВО составили около миллиона человек.

Ранее спецпредставитель Трампа оценил потери ВСУ в конфликте.

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