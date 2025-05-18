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Бойцы «Запада» уничтожили украинскую станцию спутниковой связи Starlink

Бойцы «Запада» за сутки уничтожили 34 пункта управления БПЛА и станцию Starlink
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Бойцы российской группировки войск «Запад» за сутки уничтожили станцию спутниковой связи Starlink и 34 пункта управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, пишет ТАСС.

Также противник потерял 15 минометных расчетов и три роботизированных платформы. Кроме того, в плен сдался один украинский военный.

Накануне «Военная хроника» сообщала, что российские военные прорвали оборону ВСУ у села Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР) и начали двигаться на запад вдоль трассы Н-15 к границе Днепропетровской области.

По данным военных экспертов, открытие Вооруженными силами РФ днепропетровского направления будет иметь стратегический и психологический эффект. Таким образом бойцы армии России создадут проблемы для украинской логистики и усилят давление на инфраструктуру тыловых районов, а также оттянут силы ВСУ от Покровска, считают специалисты.

Российские войска за неделю взяли под контроль шесть населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Последним из них стало село Вольное Поле в ДНР. Там российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

Ранее командир бригады ВСУ послал командование «к черту» и подал в отставку.

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