Минобороны: российские войска за неделю взяли под контроль 6 населенных пунктов

Российские войска за неделю взяли под контроль шесть населенных пунктов в зоне СВО. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, последним взятым под контроль стал населенный пункт Вольное Поле в Донецкой народной республике. Там накануне российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

Также за неделю военнослужащие группировки «Центр» зашли в населенные пункты Котляровка, Миролюбовка, Михайловка и Новоалександровка в ДНР. 15 мая группировка «Запад» взяла под контроль Торское.

Военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что ряд подразделений Вооруженных сил Украины потеряли до 70% личного состава после того, как российские войска взяли под контроль населенный пункт Торское в Донецкой народной республике на Краснолиманском направлении.

Ранее БПЛА ВСУ атаковали предприятие и вышку сотовой связи в Горловке.