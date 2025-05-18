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Российские войска прорываются к границе Днепропетровской области на Украине

«ВХ»: ВС РФ продвигаются на запад от села Богатырь к Днепропетровской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР) и начали двигаться на запад вдоль трассы Н-15 к границе Днепропетровской области. Об этом сообщает «Военная хроника» («ВХ»).

Отмечается, что движение Вооруженных сил РФ по этому направлению заставляет ВСУ оттягивать силы от Покровска и открывает выход на границу Днепропетровской области.

Если российская армия удержит высокий темп наступления и продолжит давление, то уже в ближайшее время может зайти в Днепропетровскую область, причем не отдельными диверсионно-разведывательными группами, а крупной группировкой войск.

По данным военных экспертов, открытие ВС РФ днепропетровского направления будет иметь стратегический и психологический эффект. Таким образом бойцы армии России создадут проблемы для украинской логистики и усилят давление на инфраструктуру тыловых районов, отмечает «ВХ».

17 мая сообщалось, что командование ВСУ перебросило членов батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) севернее села Богатырь, чтобы не дать российским войскам зайти в Днепропетровскую область.

12 мая советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российским подразделениям осталось преодолеть чуть больше одного километра до границы между республикой и Днепропетровской областью. По его словам, на этом фоне бойцы ВС РФ начали активно вытеснять украинские формирования из сел Богатырь и Алексеевка.

Ранее Минобороны РФ рассказало о бегстве военных ВСУ из населенного пункта Вольное Поле в ДНР.

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