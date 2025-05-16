МО РФ сообщило о бегстве ВСУ во время российского штурма Вольного Поля в ДНР

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали со своих позиций во время российского штурма населенного пункта Вольное Поле в Донецкой народной республике (ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что штурм велся 5-й гвардейской общевойсковой армией группировки войск «Восток». Для штурма российские бойцы применили ударные беспилотные летательные аппараты, уничтожив ими огневые точки и наблюдательные пункты ВСУ.

Затем Вооруженные силы РФ артиллерийскими расчетами нанесли удары по позициям и оборонительным сооружениям противника, после чего штурмовики зачистили дома и укрепрайоны от остатков подразделений гарнизона ВСУ, которые не успели отступить с позиций.

Российские войска за неделю взяли под контроль шесть населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Последним взятым под контроль стал населенный пункт Вольное Поле в ДНР. Там накануне российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

Также накануне российские войска освободили село Торское на Краснолиманском направлении. Военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что ряд подразделений Вооруженных сил Украины потеряли до 70% личного состава после того, как российские войска взяли под контроль населенный пункт.

Ранее в Госдуме заявили, что ВСУ прикрываются мирным населением в Часовом Яре.