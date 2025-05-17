У границы Днепропетровской области заметили бойцов украинского батальона «Айдар»

Командование украинских войск перебросило членов батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) севернее села Богатырь, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР) на границе с Днепропетровской областью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Противник разместил в селе Новоукраинка севернее Богатыря боевиков 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар», — отметил источник агентства.

Как он сказал, сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) спешно направляют дополнительные отряды к границе ДНР с Днепропетровской областью. Они рассчитывают, что таким образом смогут удержать оборону на данном участке фронта.

12 мая советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российским подразделениям осталось преодолеть чуть больше одного километра до границы между республикой и Днепропетровской областью. По его словам, на этом фоне бойцы Вооруженных сил РФ начали активно вытеснять украинские формирования из сел Богатырь и Алексеевка на Южно-Донецком направлении.

16 мая Кимаковский сообщил, что российским военнослужащим удалось добиться серьезных успехов в ходе боевых действий в районе Богатыря. Кроме того, они смогли прорваться в сторону населенного пункта Комар выше Великой Новоселки.

Ранее министерство обороны РФ рассказало о бегстве военных ВСУ из населенного пункта Вольное Поле в ДНР.