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Стало известно о прорыве российской армии на западе ДНР

Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ совершили прорыв на пути к поселению Комар
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские силы добились серьезных успехов у поселений Богатырь и Комар на западе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Если брать Южнодонецкое направление, это южнее реки Волчья, то здесь у нас серьезные успехи в районе Богатыря, и есть один прорыв нашей группировки в сторону населенного пункта Комар — это выше Великой Новоселки», — сказал он.

Кимаковский добавил, что в этом районе у Вооруженных сил Украины складывается крайне тяжелая ситуация, поскольку российская армия «давит» противника со стороны Богатыря и Алексеевки.

Среди прочего советник главы ДНР отметил, что в районе Богатыря работает российская группировка войск «Восток», тогда как между реками Соленая и Волчья наступление ведет группировка «Центр» при поддержке группировки «Юг».

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские войска за неделю взяли под контроль шесть населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Последним взятым под контроль стал населенный пункт Вольное Поле в ДНР.

Ранее российские военные взяли в клещи силы ВСУ в ДНР.

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