Появились подробности по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

ТАСС: в деле о хищениях у бойцов СВО в Москве могут появиться новые фигуранты

Возможно появление новых фигурантов в уголовном деле о хищениях у участников специальной военной операции (СВО) в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Накануне сообщалось об аресте одного из организаторов преступления.

Правоохранители заявили агентству, что органы предварительного расследования продолжают установление всех фигурантов дела.

12 мая сообщалось, что по делу об обмане таксистами участников СВО в Шереметьево арестовано 23 человека, в том числе пять полицейских патрульно-постовой службы линейного управления МВД РФ.

1 мая стало известно, что после серии хищений в аэропорту Шереметьево было возбуждено уголовное дело в отношении почти 20 человек. Согласно материалам дела, в преступное сообщество входили также «неустановленные сотрудники правоохранительных органов». Отмечалось, что преступники намеренно выбирали участников специальной военной операции для мошенничества. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.

Ранее в МВД рассказали, как мошенники обманывают участников СВО.