Стало известно, как мошенники обманывают участников СВО

Мошенники стали предлагать бойцам СВО за деньги помочь найти сослуживцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД РФ.

Отмечается, что в некоторых случаях злоумышленники вынуждают бойцов брать кредиты.

«Участнику СВО приходит сообщение в социальной сети. Мошенник сообщает, что может помочь в поиске родственника или друга, который попал в плен, ранен. <...> После того, как деньги перечислены, могут уговаривать взять кредит в банке для дополнительной помощи», — поделились в МВД.

Правоохранители советуют не общаться с мошенниками, а вместо этого обратиться в Минобороны РФ и публичные органы власти.

До этого в Москве таксист попытался обмануть мать пропавшего без вести бойца СВО и волонтера. Он просил за свои услуги 19 тысяч рублей.

Однако после звонка в полицию мошенник решил снизить цену до 5 тыс. рублей.

Ранее медсестру обвинили в осквернении памятника защитникам Отечества.