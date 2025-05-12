В деле о краже денег у участников СВО в московском аэропорту арестовали 23 человека

По делу о краже денег у участников СВО в Шереметьево арестовано 23 человека

По делу об обмане таксистами участников специальной военной операции (СВО) в московском аэропорту Шереметьево арестовано 23 человека, в том числе пять полицейских патрульно-постовой службы линейного управления МВД РФ. Об этом, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, арестованные обвиняются в краже, мошенничестве, организации и участии в преступном сообществе.

1 мая стало известно, что после серии хищений в аэропорту Шереметьево было возбуждено уголовное дело в отношении почти 20 человек. Согласно материалам дела, в преступное сообщество входили также «неустановленные сотрудники правоохранительных органов». Отмечалось, что преступники намеренно выбирали участников специальной военной операции для мошенничества. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.

30 апреля сообщалось, что суд арестовал главу преступной группы, похищавшей деньги у ветеранов СВО.

Ранее стало известно, как мошенники обманывают участников СВО.