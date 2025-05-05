В МВД заявили о причастности двух полицейских к обману бойцов СВО в аэропорту

Двое полицейских помогали мошенникам обманывать участников специальной военной операции (СВО) в московском аэропорту Шереметьево. Об этом «Газете.ru» сообщили в пресс-службе управления на транспорте Министерства внутренних дел (МВД) РФ по Центральному федеральному округу.

По информации ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность сотрудников линейного управления (ЛУ) МВД России. В настоящее время организаторы преступной схемы, о которой стало известно в октябре 2024 года, установлены, задержаны и заключены под стражу. В их отношении возбуждены девять уголовных дел по статьям о краже и мошенничестве.

Дальнейшее расследование показало, что к схеме причастны два полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево, которые помогали таксистам искать участников СВО, и оперуполномоченный ЛУ МВД России в Шереметьево, который принимал решения об отказе в возбуждении уголовных дел по обращениям потерпевших.

1 мая стало известно, что после серии хищений в Шереметьево было возбуждено уголовное дело в отношении почти 20 человек. Согласно материалам дела, на которые ссылалось агентство РИА Новости, в преступное сообщество входили также «неустановленные сотрудники правоохранительных органов». Отмечалось, что преступники намеренно выбирали участников СВО для мошенничества. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.

Ранее суд арестовал главу преступной группы, похищавшей деньги у ветеранов СВО.