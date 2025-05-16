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В Ливии вооруженные группировки открыли огонь по протестующим

Al Marsad: лояльные ПНЕ Ливии группировки обстреляли протестующих в Триполи
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huang ling/www.imago-images.de/Global Look Press

Вооруженные группировки, лояльные Правительству национального единства (ПНЕ) Ливии, обстреляли протестующих в Триполи. Об этом сообщила газета Al Marsad.

По информации издания, группировки открыли огонь у штаб-квартиры премьер-министра ПНЕ Абделя Хамида Дбейбы. У здания проходила акция протеста, в которой тысячи участников требовали отставки главы кабмина. В результате обстрела несколько человек получили ранения, отметили журналисты.

12 мая в Триполи начались ожесточенные столкновения. Местное МВД сообщало, что в городе происходили столкновения между 44-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности (SSA). Причиной эскалации стала ликвидация главы аппарата Абдельгани аль-Кикли.

Международный аэропорт Митига, расположенный в Триполи, временно приостановил работу. Запланированные рейсы были перенаправлены в аэропорт города Мисурата.

Ранее на главу формирования МВД ПНЕ Ливии совершили покушение.

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