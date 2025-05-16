Украинский расчет БПЛА из шести человек уничтожен под Новомихайловкой в ДНР

Украинский расчет операторов беспилотников (БПЛА), состоявший из шести военнослужащих, уничтожен бойцами группировки российских войск «Запад» под населенным пунктом Новомихайловка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Отмечается, что расчет принадлежал 66-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» поразили склады подразделений Вооруженных сил Украины на Октябрьском направлении.

Накануне российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 149 районах в зоне проведения специальной военной операции.

Также военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские бойцы выбили военнослужащих ВСУ из трех многоэтажек в центре Часова Яра и уничтожили опорный пункт ВСУ восточнее Николаевки в ДНР.

Ранее Минобороны показало кадры поднятия российского флага над Торским.