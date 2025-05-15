ВС РФ ударили по военным аэродромам и складам боеприпасов на Украине

Российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 149-ти районах в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что в операции были задействованы боевые самолеты, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России.

Других подробностей не приводится.

Также Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Торское и Новоалександровка в Донецкой народной республике.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские бойцы выбили военнослужащих ВСУ из трех многоэтажек в центре Часова Яра и уничтожили опорный пункт ВСУ восточнее Николаевки в ДНР.

Ранее в районе Часова Яра заметили большое количество иностранных наемников ВСУ.