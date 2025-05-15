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ВС РФ заняли три многоэтажки в центре Часова Яра

Марочко: бойцы РФ выбили ВСУ из трех многоэтажек в центре Часова Яра
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные выбили бойцов ВСУ из трех многоэтажек в центре Часова Яра. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, военные ВС РФ смогли зачистить небольшой участок леса на севере Часова Яра, выбить ВСУ из трех многоэтажек в центре города и уничтожить опорный пункт ВСУ восточнее Николаевки.

«В окрестностях Часова Яра заняты новые рубежи и позиции севернее Ступочек», — поделился Марочко.

До этого Марочко сообщал, что ВС РФ нарастили силы в районе Часова Яра, направив туда дополнительную технику и подразделения.

По его словам, наращивание группировки ВС РФ в Часовом Яре «крайне плохая новость» для ВСУ.

29 апреля Марочко говорил, что российские военные закрепились на трех новых позициях на северо-западе и юго-западе населенного пункта.

Ранее в районе Часова Яра заметили большое количество иностранных наемников ВСУ.

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