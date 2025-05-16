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ВС РФ поразили склады ВСУ на Октябрьском направлении

МО РФ: российские «Герани» поразили склады ВСУ на Октябрьском направлении
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Shutterstock

Российские военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» поразили склады подразделений Вооруженных сил Украины на Октябрьском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, российские беспилотники ударили по подразделениям 117-й ОТМБр ВСУ в районе населенного пункта Золотой Колодезь.

Накануне российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 149 районах в зоне проведения специальной военной операции.

Отмечается, что в операции были задействованы боевые самолеты, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские бойцы выбили военнослужащих ВСУ из трех многоэтажек в центре Часова Яра и уничтожили опорный пункт ВСУ восточнее Николаевки в ДНР.

Ранее Минобороны показало кадры поднятия российского флага над Торским.

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