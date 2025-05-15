НАТО разместит центр воздушных операций в Арктике

На авиабазе ВВС Норвегии в городе Буде будет временно размещен новый объединенный центр управления воздушными операциями НАТО в Арктике. Об этом сообщает пресс-служба норвежского министерства обороны, передает РИА Новости.

«Правительство начало работу по подготовке базы вооруженных сил в Буде к временному размещению третьего центра управления воздушными операциями НАТО», — говорится в заявлении.

В минобороны Норвегии отметили, что в течение нескольких лет во временном центре будет работать пара сотен человек, до тех пор, пока не будет готов постоянный центр.

В мае бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что альянсу необходимо играть более серьезную роль в Арктике ради сдерживания России.

До этого президент России Владимир Путин во время выступления на международном арктическом форуме в Мурманске заявил, что РФ укрепит свое глобальное лидерство в Арктике. Он отметил, что северный вектор развития является историческим суверенным выбором страны. Глава государства отметил, что задачи РФ в Арктике должны иметь исторический масштаб, с расчетом на десятилетия и века. По его словам, Россия обеспечит комплексное развитие региона, а также задаст задел для будущих поколений россиян.

Ранее в ФРГ заявили об отставании Северной Европы от России в развитии БПЛА в Арктике.