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В ФРГ заявили об отставании Северной Европы от России в развитии БПЛА в Арктике

Tagesspiegel: Россия опередила Северную Европу в создании дронов в Арктике
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Depositphotos

Государства Северной Европы существенно отстают от России в развитии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Арктике. Об этом сообщает немецкая газета Tagesspiegel.

В статье говорится, что более десяти лет назад Россия начала осуществлять программу развития дронов в Арктике. Северные страны НАТО с опозданием пытаются наладить производство беспилотников, но все чаще терпят неудачу из-за местного климата.

По мнению издания, Россия опережает НАТО в этой сфере. Так, компания Zala Aero уже давно разрабатывает БПЛА, которые адаптированы к экстремальным температурам в Арктике.

В беседе с Tagesspiegel подполковник Шведской академии обороны Йохан Хуовинен заявил, что Россия опережает НАТО в развитии дронов в Арктике. Он подчеркнул, что Россия начала интегрировать беспилотники еще в 2008 году, а северные государства НАТО стали заниматься этим лишь в последние годы.

3 февраля сообщалось, что беспилотник НАТО провалил испытания в Арктике.

Ранее Путин назвал Россию безусловным лидером в Арктике.

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