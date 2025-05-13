Экс-генсек НАТО призвал сдерживать Россию в Арктике

Экс-генсек Расмуссен: НАТО нужно усилить активность в Арктике для сдерживания РФ

НАТО необходимо играть более серьезную роль в Арктике ради сдерживания России. Об этом заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен, пишет Bloomberg.

По его словам, Россия «перевооружается в арктическом регионе», а также открывает авиабазы и другие военные объекты.

«Мы должны воспринимать это серьезно. Они явно имеют территориальные амбиции в регионе. В ответ на это НАТО должен разработать арктическую стратегию и играть более сильную роль», — заявил Расмуссен.

Он указал, что члены НАТО должны сосредоточиться на усилении возможностей наблюдения для выявления российских подводных лодок в регионе.

До этого президент России Владимир Путин во время выступления на международном арктическом форуме в Мурманске заявил, что РФ укрепит свое глобальное лидерство в Арктике. Он отметил, что северный вектор развития является историческим суверенным выбором страны. Глава государства отметил, что задачи РФ в Арктике должны иметь исторический масштаб, с расчетом на десятилетия и века. По его словам, Россия обеспечит комплексное развитие региона, а также задаст задел для будущих поколений россиян.

Ранее в ФРГ заявили об отставании Северной Европы от России в развитии БПЛА в Арктике.