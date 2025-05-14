Россия ударила дальнобойным оружием по Украине

Минобороны России сообщило об ударе дальнобойным оружием по Украине

Россия нанесла удар дальнобойным оружием по объектам на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что целями комплексного удара авиации, ракетных войск и беспилотных летательных аппаратов стала украинская военная инфраструктура — склады топлива, вооружения и военные аэродромы.

Кроме того, удары были нанесены по районам сосредоточения военнослужащих Вооруженных сил Украины, в том числе по местам сосредоточения иностранных наемников.

До этого Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Михайловка в Донецкой народной республике.

13 мая сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Миролюбовка в ДНР.

12 мая советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что подразделениям ВС РФ осталось преодолеть чуть больше одного километра до границы между республикой и Днепропетровской областью.

Ранее в российских силовых структурах оценили важность взятия Миролюбовки в ДНР.