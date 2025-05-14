Подразделения группировки «Центр» взяли под контроль Михайловку в ДНР

Подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Михайловка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, российские бойцы нанесли поражение формированиям шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоалександровка, Ульяновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Димитров, Петровское и Новосергеевка ДНР.

На этом участке фронта украинская армия потеряла более 525-ти военнослужащих, 11 пикапов и два артиллерийских орудия.

13 мая сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Миролюбовка в ДНР.

12 мая советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что подразделениям ВС РФ осталось преодолеть чуть больше одного километра до границы между республикой и Днепропетровской областью.

Ранее в российских силовых структурах оценили важность взятия Миролюбовки в ДНР.