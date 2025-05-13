Российские военнослужащие смогут усилить охват города Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР) благодаря взятию под контроль населенного пункта Миролюбовки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Миролюбовка дает нашим войскам возможность усилить охват Димитрова с востока», — рассказал источник агентства.

По его словам, также у Вооруженных сил РФ появится шанс усилить огневое давление на украинские формирования в самом городе.

13 мая пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Миролюбовку в ДНР. В соответствующих боях участвовали подразделения группировки российских войск «Центр».

Бойцы этой же группировки за прошедшие сутки нанесли поражение личному составу и технике нескольких бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе девяти населенных пунктов. Среди них — Красноармейск (украинское название — Покровск), Александрополь, Новосергеевка, Димитров, Новоалександровка, Петровское, Новая Полтавка, Ульяновка и Новооленовка.

Ранее российские военные предотвратили попытку ВСУ зайти во фланг в ДНР.