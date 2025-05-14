Испытания водородного катера пройдут в 2025 году

Глава КГНЦ: испытания водородного катера проведут в этом году

Испытания катера на водородных топливных элементах повышенной мощности будут проведены в этом году. Об этом рассказал генеральный директор Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Дмитрий Новиков, пишет ТАСС.

«Такие испытания будут в ближайшее время. Перерыв был связан с тем, что навигация была закрыта, соответственно, испытания на воде мы не могли проводить», — сообщил он.

Новиков добавил, что данный катер выставляется в проходящем в столице Татарстана Казанском форуме. После выставки катер выведут в акваторию в Зеленодольске, после чего начнутся испытания.

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