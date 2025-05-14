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В России создали систему для дистанционного управления стрелковым оружием

«Конструкторское бюро 3303» создало винтовку на дистанционном управлении
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

«Конструкторское бюро 3303» запатентовало систему для дистанционной стрельбы из стрелкового оружия. Об этом пишет ТАСС.

Комплекс состоит из винтовки, модуля технического зрения и дистанционного спускового механизма. Применение данной разработки позволит стрелкам точнее стрелять по целям, не подвергая себя риску.

«Техническое решение заключается в повышении эффективности таких технических средств, которые позволяют без дополнительной турели реализовать устройство для дистанционного управления стрелковым оружием», — говорится в материале.

Недавно секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу заявил, что мир подошел к новому этапу гонки вооружений после появления гиперзвукового оружия. Он напомнил, что сначала появились обычные вооружения, за которыми последовало создание ядерного оружия.

10 апреля президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что у США есть секретное и самое мощное оружие в мире. По словам политика, никто не имеет ни малейшего представления об этом оружии.

Ранее российский боец рассказал о новом самодельном оружии ВСУ в зоне СВО.

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