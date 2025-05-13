В Японии на территории университета нашли неразорвавшийся снаряд

На территории кампуса Университета Хиросимы в Японии обнаружили, предположительно, неразорвавшийся снаряд. Об этом пишет агентство Kyodo.

По информации правоохранителей, предмет длиной около 90 сантиметров и диаметром около 25 сантиметров нашли примерно в 10:20 (04:20 мск) на месте сноса одной из построек на территории университета.

На место вызвали специалистов сил самообороны. Территорию оцепили, уточняет агентство. Занятия в университете до конца дня отменили.

В конце марта текущего года в Калининградской области сотрудники экстренных служб нашли и обезвредили снаряды и мину.

До этого в районе деревни Кузовлево Троицкого округа Москвы бобры помогли обнаружить неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны. Построив плотину на реке, животные оголили ее русло, где и лежал боеприпас. Очевидцы, обнаружив это, вызвали на место специалистов экстренных служб.

В феврале дети обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны в Ростовской области. Группа школьников гуляла на улице и случайно наткнулась на заржавевший боеприпас.

Ранее в Подмосковье местный житель обнаружил мину под полом своей квартиры.