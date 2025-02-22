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В Ростовской области дети во время прогулки нашли неразорвавшийся снаряд

В Ростовской области дети нашли снаряд времен ВОВ
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Максим Богодвид/РИА Новости

В Белокалитвинском районе Ростовской области дети обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел 14 февраля в хуторе Поцелуев. Группа школьников гуляла на улице и случайно наткнулась на заржавевший снаряд. Несовершеннолетние сообщили об опасной находке родителям, а те обратились в правоохранительные органы.

17 февраля неразорвавшийся снаряд был разминирован саперами.

До этого сообщалось, что в подмосковной Лобне, житель многоквартирного дома обнаружил под полом своей квартиры противопехотную осколочную мину. Жилой дом незамедлительно оцепили и провели эвакуацию жильцов — 38 человек, включая пятерых детей. Похожий случай произошел в Раменках. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на пустыре возле научно-исследовательского института (НИИ) «Прибой»

Ранее в Москве бобры помогли обнаружить снаряд времен Великой Отечественной войны.

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