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В российском регионе обнаружили и обезвредили восемь снарядов и одну мину

В Калининградской области нашли восемь снарядов и мину
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МЧС России

В Калининградской области сотрудники экстренных служб нашли и обезвредили снаряды и мину. Об этом сообщает МЧС России.

Сотрудники Невского спасательного центра МЧС России обнаружили восемь снарядов разного калибра, а также одну мину времен Великой Отечественной войны. Сотрудники экстренных служб обезвредили опасные предметы.

До этого в районе деревни Кузовлево Троицкого округа Москвы бобры помогли обнаружить неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны. Построив плотину на реке, животные оголили ее русло, где и лежал боеприпас. Очевидцы, обнаружив это, вызвали на место специалистов экстренных служб.

В феврале дети обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны в Ростовской области. Группа школьников гуляла на улице и случайно наткнулась на заржавевший боеприпас.

Ранее в Подмосковье местный житель обнаружил мину под полом своей квартиры.

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