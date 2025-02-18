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В Москве бобры помогли обнаружить снаряд времен Великой Отечественной войны

360.ru: бобры в Москве построили плотину и помогли обнаружить снаряд времен ВОВ
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Shutterstock

В Москве обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны благодаря плотине, которую построили бобры. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

Происшествие случилось в районе деревни Кузовлево Троицкого округа. По данным источника, построив плотину на реке, бобры оголили ее русло, где и лежал снаряд. Очевидица Анна рассказала, что на место инцидента вызвали экстренные службы.

«Бобер построил плотину, речка русла поменялась и дно оголилось. Снаряд не взорвавшийся», — сообщила она.

В начале января в Ростовской области пиротехники подорвали бомбу времен Великой Отечественной войны, которую нашли в Волгоградской области. Ее обнаружили при проведении земляных работ.

Ранее неизвестный оставил боеприпас времен ВОВ на воинском мемориале в Подмосковье.

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