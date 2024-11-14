В Подмосковье местный житель обнаружил мину под полом своей квартиры

В городе Лобне, расположенном в Московской области, житель многоквартирного дома обнаружил под полом своей квартиры противопехотную осколочную мину. Об этом сообщила глава города Анна Кротова в своем Telegram-канале.

По ее словам, жилой дом незамедлительно оцепили и провели эвакуацию жильцов – 38 человек, включая пятерых детей. В настоящее время ожидается прибытие саперов.

Кроме того, на базе местного дома культуры «Луговая» организован пункт временного размещения для эвакуированных.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины на Торецком направлении оставляют или сбрасывают с беспилотников мины, замаскированные под сломанные ветви дерева. Российский военный запечатлел подобное устройство, оставленное на дороге.

9 ноября в селе Старый Хутор в Белгородской области автомобиль подорвался на мине. В результате один из пассажиров получил осколочные ранения руки, но отказался от медпомощи. Транспортное средство восстановлению не подлежит.

Ранее найденный мужчиной на природе осколок стекла оказался крупным алмазом.