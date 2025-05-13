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Удар нанесен в Винницкой области по учебному центру украинских военных

Лебедев: ВС России нанесли удар по учебному центру ВСУ в Винницкой области
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские военнослужащие нанесли удар в Винницкой области по учебному центру военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Винница... по учебному центру военных», — сказал он.

Также Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удары по формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались зайти во фланг в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, подразделения украинских войск заметили в Красноармейском (Покровском) районе.

12 мая советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российским военнослужащим осталось преодолеть чуть больше одного километра до границы между республикой и Днепропетровской областью.

В тот же день украинский аналитический портал DeepState сообщил о продвижении Вооруженных сил РФ сразу на двух участках фронта в ДНР. Российским войскам удалось продвинуться на Новопавловском направлении южнее села Серебряного и в районе села Водяное Второе к югу от города Константиновки. В связи с этим сейчас в нескольких местах на трассе между городами Красноармейском (Покровском) и Константиновкой идут активные боевые действия.

Ранее российские спецназовцы взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ в ДНР.

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