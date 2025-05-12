Украинские аналитики заявили о продвижении ВС РФ на территории ДНР

Вооруженные силы РФ продвинулись сразу на двух участках фронта. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского аналитического портала DeepState.

Из публикации следует, что российские подразделения добились успехов в ходе боев на территории Донецкой народной республики (ДНР). Им удалось продвинуться на Новопавловском направлении южнее села Серебряного, а также в районе села Водяное Второе к югу от города Константиновки.

По данным аналитиков, в связи с этим в нескольких местах на трассе из города Красноармейска (украинское название — Покровск) в Константиновку идут активные боевые действия.

Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников в своем Telegram-канале написал, что Константиновское направление «сыпется» гораздо быстрее, чем он предполагал. Журналист выразил уверенность, что ВС РФ будет еще проще проводить операции на данном участке фронта после начала лета.

12 мая советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российским военнослужащим осталось преодолеть чуть больше одного километра до границы между республикой и Днепропетровской областью. Как он сказал, в настоящее время подразделения ВС РФ наступают со стороны поселка Александровки и активно вытесняют украинских солдат из населенных пунктов на Южнодонецком направлении. Речь идет о селах Богатырь и Алексеевке.

Ранее российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Троицкое в ДНР.