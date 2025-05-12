Российские военные предотвратили попытку ВСУ зайти во фланг в ДНР

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по бойцам ВСУ, пытавшимся зайти во фланг в ДНР

Российские военнослужащие нанесли удары по формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались зайти во фланг в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

По его словам, подразделения украинских войск заметили в Красноармейском (Покровском) районе.

«Особенно важен удар по группе [ВСУ] <...>, пытавшейся зайти во фланг. Это активное боевое направление, где ВСУ пробуют наступательные действия», — сказал Лебедев.

12 мая советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российским военнослужащим осталось преодолеть чуть больше одного километра до границы между республикой и Днепропетровской областью.

В тот же день украинский аналитический портал DeepState сообщил о продвижении Вооруженных сил РФ сразу на двух участках фронта в ДНР. Российским войскам удалось продвинуться на Новопавловском направлении южнее села Серебряного и в районе села Водяное Второе к югу от города Константиновки. В связи с этим сейчас в нескольких местах на трассе между городами Красноармейском (Покровском) и Константиновкой идут активные боевые действия.

Ранее российские спецназовцы взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ в ДНР.