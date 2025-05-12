Бойцы «Южной» группировки захватили танк и не менее десяти солдат ВСУ в ДНР

Подразделения специального назначения «Южной» группировки войск взяли в плен экипаж танка и не менее десяти солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), захватив крупный укрепленный пункт боевиков на Александро-Калиновском направлении в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках боевой работы российские военные уничтожили бронетранспортер М113 и танк, а также взяли в плен экипаж танка и не менее 10 украинских солдат.

В минобороны добавили, что за сутки в зоне ответственности южной группировки украинская сторона потеряла более 110 военнослужащих, лишилась четырех бронемашин, девяти автомобилей, трех орудий артиллерии и склада боеприпасов.

Накануне в министерстве обороны России заявили, что подразделения Вооруженных сил России за минувшие сутки поразили несколько объектов украинской армии, включая цех по ремонту самолетов.

Ранее в Минобороны РФ назвали число сбитых за неделю беспилотников ВСУ.