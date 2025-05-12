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На Западе допустили, что Украина воспользуется прекращением огня для перевооружения

Профессор Дизен: Киев воспользуется прекращением огня для перевооружения
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Киев и его европейские союзники могут воспользоваться прекращением огня для перевооружения украинской армии. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Европейцы <…> воспользуются прекращением огня, чтобы перевооружить Украину», — подчеркнул он.

Профессор обратил внимание на то, что Москва в первую очередь хочет добиться политического урегулирования, поскольку у Брюсселя и Киева «нет причин принимать уступки, если боевые действия прекратятся».

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее в Раде рассказали о тайных переговорах с Россией на протяжении СВО.

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