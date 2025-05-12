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ВС РФ нанесли удары по технике ВСУ на северо-востоке Украины

Лебедев: удары нанесены по местам хранения техники ВСУ в Сумской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Удары нанесены по местам ремонта и хранения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), складу беспилотных летательных аппаратов и группам украинских военнослужащих в Сумской области республики (граничит с Курской областью) Об этом сообщил в интервью РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удары были нанесены близ границы с Российской Федерацией и направлены на дезорганизацию тыловой деятельности украинской армии на севере, чтобы предотвратить переброску войск.

Подпольщик добавил, что также были нанесены удары по железнодорожной инфраструктуре и местам временного размещения бойцов ВСУ в Кировоградской и Черкасской областях. Предполагается, что в Каневе Черкасской области под удар могли попасть иностранные наемники.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

30 апреля Путин сообщил, что остатки военнослужащих ВСУ сидят «по щелям и в подвалах» в Курской области и просят командование об эвакуации, однако она невозможна из-за разрозненности бойцов.

Ранее ВС РФ уничтожили HIMARS в Курской области.

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