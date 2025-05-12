ВС РФ уничтожили HIMARS в Курской области

Вооруженные силы России уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS, который накануне нанес удар по Рыльску в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

По данным канала, Вооруженные силы Украины атаковали гостиницу и автомойку, пострадали три человека.

Известно также, что российские разведчики обнаружили РСЗО в окрестностях села Нагорновка (Белопольский район Сумской области). В объектив разведывательного беспилотника попали пуски ракет по Рыльску. Сразу же после этого украинский артиллерийский ракетный комплекс был уничтожен.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

30 апреля Путин сообщил, что остатки военнослужащих ВСУ сидят «по щелям и в подвалах» в Курской области и просят командование об эвакуации, однако она невозможна из-за разрозненности бойцов.

Ранее бойцов ВСУ на квадроциклах заметили при попытке прорваться в Курскую область.