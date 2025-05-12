Бойцов ВСУ на квадроциклах заметили при попытке прорваться в Курскую область

«РВ»: солдаты ВСУ пытаются прорваться в Курскую область на квадроциклах

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются прорваться в Курскую область на квадроциклах. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Канал считает, что украинские войска пытаются прорваться к поселку Теткино, который находится на границе с Украиной — он с трех сторон окружен украинскими территориями, при этом к районному центру ведет всего одна дорога.

Уточняется, что оборону в этом районе держат бойцы 217-го ивановского полка Воздушно-десантных войск (ВДВ).

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что на восстановление приграничья Курской области направят средства из федерального бюджета.

Хуснуллин рассказал, что планы по восстановлению курского приграничья уже намечены. К работе по ликвидации последствий оккупации территории приступят после того, как позволит оперативная обстановка и пройдет разминирование территории.

Ранее военкоры рассказали о превратившихся в мумии бойцах ВСУ в Курской области.