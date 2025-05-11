В Харькове сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) дважды ударил мужчину в живот. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сотрудник ТЦК дважды ударил в живот парня, пока второй военком проверял документы», — говорится в подписи к опубликованному видео.

В кадре присутствуют пять сотрудников ТЦК, при этом полицейских нет, добавило издание.

Накануне руководитель рекрутингового центра для набора добровольцев в Вооруженные силы Украины от 116-й отдельной механизированной бригады Юрий Максимов сообщил, что украинские власти провалили процесс мобилизации. Причинами этого, по его словам, стало отсутствие «призывов и мотивации в информационном пространстве, отсутствием должного финансирования и четких сроков службы».

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее глава комитета Рады заявил, что «люто ненавидит» «бусификацию».