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Пленный заявил, что ВСУ отправили на штурм женщину с отклонениями

ТАСС: ВСУ отправили на штурм психически нездоровую женщину
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Maksym Kishka/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины отправило на штурм женщину-военную с психическими отклонениями. Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Станислав Кучерявый, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Она [женщина] им всем [надоела] и ее кинули на штурм, как мясо в посадку», — отметил он.

Пленный уточнил, что сослуживцы издевались над женщиной, оскорбляли и унижали ее.

По его словам, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) набирают людей «со слабым умом» — тех, кто не может понять, что они делают.

Накануне руководитель рекрутингового центра для набора добровольцев в Вооруженные силы Украины от 116-й отдельной механизированной бригады Юрий Максимов сообщил, что украинские власти провалили процесс мобилизации. Причинами этого, по его словам, стало отсутствие «призывов и мотивации в информационном пространстве, отсутствием должного финансирования и четких сроков службы».

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее глава комитета Рады заявил, что «люто ненавидит» «бусификацию».

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