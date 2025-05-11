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Храм в Курской области выгорел изнутри в результате атаки ВСУ в дни перемирия

РПЦ: ВСУ атаковали храм в Курской области в дни перемирия, он выгорел изнутри
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Курская епархия

Покровский храм в селе Алексеевка в Глушковском районе Курской области выгорел изнутри в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в дни действия майского перемирия. Об этом сообщается на сайте Русской православно церкви (РПЦ).

«10 мая в результате целенаправленной атаки со стороны ВСУ пострадал Покровский храм», — отметили представители РПЦ.

Отмечается, что в храм попал вражеский боеприпас, в результате чего он выгорел изнутри.

Перемирие, которое объявил президент РФ Владимир Путин в честь Дня Победы, действовало с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

По данным Минобороны РФ, в это время ВСУ не прекратили боевых действий против российской армии. Только 11 мая противник предпринял четыре попытки проникнуть на территории Курской и Белгородской областей, а также совершил 22 атаки и одну разведку боем.

Как сообщило оборонное ведомство, за три дня перемирия Украина более девяти тысяч раз нарушила режим прекращения огня.

Ранее у границы Курской области заметили наемников из западных ЧВК.

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Атаки на Курскую область
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