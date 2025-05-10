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У границы Курской области заметили наемников из западных ЧВК

«Архангелы спецназа»: ВСУ направили наемников из западных ЧВК к Курской области
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Командование украинских войск перебросило наемников из западных частных военных компаний (ЧВК) к границе Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангелы спецназа».

«Ситуация в <...> приграничье для украинской стороны складывается не то чтобы очень хорошо, из-за чего туда были переброшены резервы. Но и этого не особо хватило, поэтому <...> в работу вступили частные военные компании», — говорится в материале.

В частности, у границы Курской области заметили представителей польских ASBS Othago и European Security Academy. Также командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило сюда членов литовской ЧВК Rae LT, эстонской ЧВК Iron Navy и британской ЧВК G4S.

9 мая в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что украинские формирования не прекратили вести боевые действия, несмотря на объявленное трехдневное перемирие. Режим прекращения огня начал действовать в 00:00 мск 8 мая и продлится до 00:00 мск 11 мая.

По информации ведомства, с момента объявления перемирия военные ВСУ предприняли четыре попытки прорваться через российскую границу. Они пытались проникнуть на территорию Курской и Белгородской областей.

Ранее украинские солдаты обстреляли храм в Курской области.

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