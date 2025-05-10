ВСУ совершили четыре попытки прорыва на территорию России в ходе перемирия

Минобороны: ВСУ четыре раза пытались прорваться в Курскую и Белгородскую области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе перемирия четыре раза пытались проникнуть на территорию Курской и Белгородской областей. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях, а также 22 атаки и одна разведка боем», — говорится в сообщении.

В публикации подчеркивается, что украинская сторона, несмотря на перемирие, не прекратила боевых действий против российских военнослужащих.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер полностью поддерживает мирное урегулирование на Украине при помощи дипломатии, несмотря на то, что для этого осталось не так много возможностей. При этом он отметил, что это Киев избегает переговоров с Москвой.

В настоящее время действует 72-часовое прекращение огня, приуроченное к празднованию Дня Победы. Объявленное Россией перемирие действует с 0:00 с 7 на 8 мая до 0:00 с 10 на 11 мая.

Ранее стало известно, что Украина более 9 тыс. раз нарушила режим перемирия огня.