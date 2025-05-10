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Украина более 9 тысяч раз нарушила режим прекращения огня

РФ зафиксировала более 9 тысяч нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ
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Anatolii Stepanov/Reuters

Российская сторона зафиксировала более 9 тысяч нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Как утверждает ведомство, по всей линии боевого соприкосновения ВСУ совершили 2669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций российских войск, а также 46 с применением реактивных систем залпового огня.

Кроме того, со стороны Украины были осуществлены 6562 удара и сброса боеприпасов с беспилотников. В общей сложности зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня, говорится в заявлении Минобороны РФ.

При этом подчеркивается, что ни российские боевые самолеты, ни беспилотники, ни ракетные войска, ни артиллеристы не наносили удары по позициям ВСУ.

28 апреля российский лидер Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский призвал к «немедленному, полному и безусловному» прекращению огня как минимум на 30 дней в ответ на объявленное российским лидером перемирие. Глава Украины посчитал, что этот срок может стать хорошей основой для установления «реальной дипломатии».

Ранее у границы Курской области заметили наемников из западных ЧВК.

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