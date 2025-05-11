Власти Джамму и Кашмира рекомендовали местным жителям не возвращаться в дома

Власти Джамму и Кашмира призвали жителей пока не возвращаться в дома

Власти Джамму и Кашмира посоветовали местным жителям, эвакуированным из-за обстрелов со стороны Пакистана, воздержаться от возвращения домой до завершения работы саперов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на PTI.

В полиции подчеркнули, что жизнь людей находится под угрозой, поскольку после пакистанских обстрелов остаются неизученные боеприпасы. Для очистки деревень от снарядов будут направлены отряды саперов.

Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры в Пакистане, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую», 6 мая. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено вооруженное нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за произошедшее на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт оценил вероятность ядерного конфликта между Индией и Пакистаном.