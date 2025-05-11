ВВС Индии заявили об успешном выполнении задач в ходе операции «Синдур»

Военно-воздушные силы Индии успешно выполнили задачи в ходе операции «Синдур», направленной против инфраструктуры на территории Пакистана. Об этом сообщил официальный представитель ВВС в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Операции проводились обдуманно и осторожно, в соответствии с национальными целями», — отметил он и подчеркнул, что ВВС Индии действовали «с точностью и профессионализмом».

В ведомстве призвали воздержаться от «спекуляций и распространения непроверенной информации».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры в Пакистане, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую», 6 мая. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено вооруженное нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за произошедшее на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт оценил вероятность ядерного конфликта между Индией и Пакистаном.